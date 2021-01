In der Woche ab 11. Januar gibt es an den Schulen aber keinen Mittagstisch. „Weil noch nicht klar ist, wie viele Schülerinnen und Schüler vor Ort sein werden, ist dies aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich.“ Anspruch aufhaben Eltern, die aus beruflichen Gründen ihre Kinder nicht selbst betreuen können, egal, ob sie in so genannten systemrelevanten Branchen tätig sind oder nicht. Neu ist, dass auch Studierende, die wegen Prüfungsvorbereitungen an dergehindert sind, auf das Angebot zurückgreifen können. Die Anmeldung erfolgt über die jeweilige Schule. Unterdessen kritisieren die Grünen-Landtagskandidaten Michael Joukov-Schwelling und Robert Jungwirth die Haltung von Kultusministerin Susanne Eisenmann, trotz der Corona-Inzidenz möglichst zum Präsenz-Unterricht zurückzukehren: „Das ist schlicht unverantwortlich.“ Zwar sei Präsenzunterricht besser, in der jetzigen Lage sollten Klassen jedoch geteilt und möglichst im täglichen Wechsel an der Schule unterrichtet werden.