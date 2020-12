Wo früher gefeiert wurde, geht es jetzt ums Fest. „Gemeinsam und sicher in die Weihnachtsfeiertage sowie in das neue Jahr“: Unter diesem Motto wird aus dem Theatro Club in der Ulmer Innenstadt ein Corona-Schnelltestzentrum. Los geht es am Dienstag, 22. Dezember, 14 Uhr.„Dass hier im Theatro...