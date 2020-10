Sei Montag in der Früh werden alle beim Schlachtbetrieb Ulmer Fleisch Beschäftigten, egal ob aus der Verwaltung oder dem Schweinezerlegebetrieb, bei einer Reihentestung mittels PCR-Abstrich erneut aufgetestet. Auch am Dienstag werden die insgesamt rundfortgesetzt. Im Laufe der Woche werden die Ergebnisse erwartet.

„Bislang haben wir 47 Infizierte, davon 29 aus der Rinderschlachtung“, sagte Stephan Lange, der Geschäftsführer von Ulmer Fleisch am Montagmittag. Am Freitag waren es laut Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises noch 39 positiv Getestete gewesen. Die Rinderschlachtung im Ulmer Schlachthof ist seither stillgelegt.

Lange bestätigte, dass elf Infizierte „zum Wohle der Mitarbeiter“ bereits am Donnerstag nach einer wöchentlichen Reihentestung von ihrem Arbeitgeber in den Landkreis Reutlingen gebracht wurden, weil sich ingeeignete Einzel-Appartements befinden. So sollten ihre negativ getesteten Kollegen in Neu-Ulm während der Quarantänezeit geschützt werden.