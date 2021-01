Corona-Verordnung verpflichtet, die Zutrittsregelungen zur Klinik zu verschärfen. Einschneidende neue Corona-Regeln für Besucher der Ulmer Uniklinik: einer Mitteilung vom Freitag zufolge ist das Universitätsklinikum Ulm wegen der neuenverpflichtet, die Zutrittsregelungen zur Klinik zu verschärfen.

Das sind die neuen Corona-Regeln für Besuche und den Zutritt zur Uniklinik Ulm

In der Mitteilung heißt es: Der Zutritt zum Universitätsklinikum Ulm für Besucher, die die Klinik derzeit ohnehin nur mit Ausnahmegenehmigung betreten dürfen, und „externe Personen“ ist seit Montag, 11.1.2021 nur noch

mit negativem Antigentest oder PCR-Test und

FFP2-Maske, und zwar nur ohne Ventil möglich.

Besucher werden gebeten, den Nachweis über einen negativen Antigentest oder PCR-Test zu ihrem Besuch mitzubringen.

Ein Antigentest darf maximal 48 Stunden alt sein.

Ein PCR-Test darf maximal 72 Stunden alt sein.

Eine Durchführung der Tests vor Ort am Universitätsklinikum Ulm ist nicht möglich.

Für externe Dienstleister gelten ebenfalls entsprechende Regelungen.

Die Änderungen gelten für alle baden-württembergischen Krankenhäuser und stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf.

Besuchs-Einschränkungen seit Oktober - Patienten ausgenommen

Seit Ende Oktober 2020 sind Besuche am Universitätsklinikum Ulm nur noch in begründeten Ausnahmefällen nach ärztlicher Anordnung möglich. Personen, die im Rahmen der Ausnahmeregelung zu einem Besuch berechtigt sind, müssen entsprechend der neuen Vorgaben ab sofort einen negativen Antigen- oder PCR-Test nachweisen. Von dieser Regelung ausgenommen sind Patienten, die zu einer ambulanten Behandlung in die Klinik kommen sowie Begleitpersonen von ambulanten und stationären Patienten.

Die Maßnahme betrifft nur den Bereich der Krankenversorgung des Universitätsklinikums Ulm. Verwaltungsgebäude, Technikzentralen und Baustellen in abgesperrten Bereichen sind nicht von der Änderung betroffen.