und städtisches Ordnungsamt werden verstärkt auf die Einhaltung der Maskenpflicht an Bus- und, im öffentlichen Nahverkehr, sowie im Warte-und Zugangsbereich von Einkaufszentren, in Läden und auf dem Wochenmarkt kontrollieren. Auch die Parkplätze vor den Geschäften werden kontrolliert. Die städtische Gewerbeaufsicht wird ebenfalls ihreausweiten. Insbesondere wasund die Umsetzung der Zugangsbeschränkungen imangeht, werden genauer kontrolliert. Auch wer gegen die geltenden Regeln, wie Alkoholausschank, nicht einhält hat mit empfindlichen Bußgeldern zu rechnen.

Wie schon im Oktober, hat das Land nun erneut die Kommunen angewiesen, s trenger nach der Einhaltung von Quarantäneauflagen zu achten und zu überprüfen. Mehrere Teams werden daher am Mittwoch und Donnerstag (9. und 10. Dezem-ber) Personen, die in Quarantäne sind, zuhause aufsuchen und überprüfen. Derzeit sind in Ulm 630 Personen in behördlich angeordneter hentweder weil sie selber infiziert sind oder als direkten Kon-takt mit einem Infizierten hatten. Das sind so viele wie noch nie.