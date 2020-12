Bei der Maskenpflicht ist der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch für eine klare Regel: In jeder Fußgängerzone muss künftig Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Damit weicht Ulm vom bisherigen Vorgehen ab, das eine Maskenpflicht nur vorschreibt, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten wird. „Das lässt sich ja gar nicht kontrollieren“, sagte der Oberbürgermeister am Rande der Haushaltsberatungen.

Dass die Stadt Ulm nicht gleich in dieser Form auf die verschärften Corona-Regeln reagiert hat, erklärte Czisch damit, dass die Landesverordnung erst so kurzfristig eintraf. Der OB setzt auf eine einfache Formel: Das Schild „Fußgängerzone“ begrenzt den Bereich, in dem die Maskenpflicht gilt.