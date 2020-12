Deutschland befindet sich seit dem 16. Dezember im. Der Handel muss schließen. Dasbleibt aus. Die letzte Hoffnung für viele Geschäfte: Ware zum Abholen. Aber: In Baden-Württemberg dürfen Geschäfte ihre Ware auch nicht zum Abholen anbieten. Gegen diese Vorschrift klagt jetzt, Inhaber der Ulmer „Aegis“ Buchhandlung

Wie aus einer Pressemitteilung zu vernehmen ist, stellte Schöll am Mittwoch (16.12.) einen Eilantrag gegen die aktuelle Corona-Verordnung an das Oberverwaltungsgericht Stuttgart. „Wir gehen den Lockdown mit, aber das Verbot von Abholstationen ist nicht mehr verhältnismäßig“, sagt Schöll. „Das ist eine massive Einschränkung der Berufsfreiheit.“

Erst vor wenigen Wochen platzierte das Team der Aegis Buchhandlung den Bücherbus „Wanda“ vor dem Eingangsbereich. Hier sollten Kunden ihre Bücher abholen können, ohne das Gebäude der eigentlichen Buchhandlung betreten zu müssen. Die Abholung am Bücherbus sei sogar weniger riskant, als der Lieferbetrieb an der Haustür, erklärt Schöll in der Pressemitteilung. Durch die Corona-Regel breche derein großer Teil desund damit des Jahresumsatzes weg. “Dass man uns aber auch noch die Möglichkeit der Abholung nimmt, ist nicht tragbar.“