203 neue Corona-Fälle an einem Tag in der Region: Die 7-Tage-Inzidenz in Ulm und Umgebung steigt weiter an. Am Mittwoch wurden vom Gesundheitsamt für die Stadt Ulm 40 Neuinfizierte gemeldet, damit beträgt die Inzidenz 211. Für den Alb-Donau-Kreis wurden 74 Neuinfektionen gemeldet (nach 101 am V...