Für die Ostertage ist Top-Wetter angesagt: Bei vielen Menschen dürfte der Drang nach Bewegung im Freien infolge der seit Wochen andauernden Corona-Maßnahmen noch größer sein als sonst. Zu erwarten sind Besucherströme auf Rad- und Spazierwegen wie auch an anderen öffentlichen Freizeitorten.

Sind solchen Völkerwanderungen Grenzen gesetzt? Bundesweit haben Gemeinden Restriktionen erlassen: In Niedersachsen wurden Parkplätze gesperrt, um den Zugang zu Nordseestränden zu erschweren, andernorts sind Grillplätze oder Wanderwege tabu. Die Stadt Überlingen sperrt ihre Uferpromenade, in Bad Urach wurde der Zugang zum Wasserfall reglementiert.

Appell an die Vernunft

Vergleichsweise liberal gehen die Städte Ulm und Neu-Ulm vor. Im Stadtgebiet werde es keine Absperrungen geben, teilt Marlies Gildehaus, Sprecherin der Stadt Ulm auf Anfrage mit. Eine identische Antwort kommt von der bayerischen Seite. Neu-Ulm werde Grünanlagen oder Spazierwegen nicht sperren, so die stellvertretende Pressesprecherin Daniela Reuther. „Wir appellieren allerdings weiterhin an die Bevölkerung, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten und überlegt zu handeln.“

Bayernweit ist das Verlassen der Wohnung nur bei triftigen Gründen erlaubt. Dazu gehört explizit Bewegung an der frischen Luft, jedoch nur alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes. In Baden-Württemberg gilt: Man darf draußen höchstens zu zweit unterwegs sein. Ausnahme: Angehörige eines Haushalts. Wer anderen Menschen begegnet, muss einen Abstand von mindestens 1,5 Meter einhalten.

Parks und Grünanlagen im Fokus

Roland Häußler, Chef der Ulmer Bürgerdienste, kündigte für die Ostertage strenge Kontrollen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen an. „Wir werden wo immer nötig sanktionieren.“ Im Fokus stünden Spielplätze, Parks- und Grünanlagen wie Alter Friedhof, Donauwiese, Friedrichsau und Blaupark. Am Gründonnerstag und Karsamstag sollen zudem die Baumärkte und Geschäfte in der Blaubeurer Straße genauer unter die Lupe genommen werden.