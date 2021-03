Kann einem Lehrer, der ein Attest gegen den Mund-Nasen-Schutz vorlegt und sich deswegen weigert an der Schule Maske und Gesichtsschild zu tragen, gekündigt werden? Die Freie Waldorfschule Römerstraße in Ulm hat das im Dezember getan. Der Lehrer will sich das nicht bieten lassen, spricht von Mobbi...