Die Zahl der Toten durch das Corona-Virus in Ulm und im Alb-Donau-Kreis ist auf drei gestiegen. Dies hat das baden-württembergische Sozialministerium berichtet. Das Ministerium bezieht sich dabei auf die örtlichen Gesundheitsämter.

Ein Mensch starb in Uniklinik Ulm an Corona

Bernd Weltin, Sprecher des Landratsamtes Alb-Donau, bestätigt zwei neue Todesfälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts, das sowohl für den Landkreis Alb-Donau wie auch den Stadtkreis Ulm zuständig ist.

Eine Person sei in den vergangenen Tagen am Universitätsklinikum Ulm verstorben. Genauere Angaben könne er nicht machen, allerdings bestätigte Weltin, dass es sich um einen älteren Menschen mit Vorerkrankungen handelt.

Zweiter Patient in Ehingen an Covid-19 gestorben

Die zweite Person sei im Alb-Donau-Klinikum in Ehingen gestorben: „Ebenfalls älter und mit Vorerkrankung“, so Weltin. Soweit er wisse handle es sich bei dem Todesfall in Ehingen nicht um einen Bewohner des Altenheims „Haus Katrin“.

In dem Pflegeheim mit rund 70 Bewohnern sind seit vergangener Woche 18 Menschen, 12 Bewohner und sechs Mitarbeiter, nachgewiesener Maßen mit dem Corona-Virus infiziert. Zwei der Bewohner waren, Stand Freitag, zur Behandlung in einem Krankenhaus.

Bereits Ende März war im Krankenhaus in Ehingen eine Patientin an Covid-19 gestorben.