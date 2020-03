Eine kleines bisschen Entspannung, ein kleines bisschen Optimismus. Am Freitag ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Ulm fast identisch geblieben. Das Gesundheitsamt entdeckte nur vier Neu-Erkrankte, 50 sind es nun in Ulm.

Keine Entspannung, sondern Alltag im Alb-Donau-Kreis: 13 neue Fälle zählte das Gesundheitsamt, insgesamt sind es nun 57 Patienten. Damit überstieg die Gesamtzahl für Stadt- und Landkreis die 100er-Marke.

Landkreis Neu-Ulm: 34 bestätigte Fälle

Weniger Erkrankte, dafür ein schnellerer Anstieg als bei den Nachbarn jenseits der Donau – das ist die Situation im Landkreis Neu-Ulm. Am Freitag wurden 13 neue Fälle bekannt. Damit stieg die Zahl auf 34 Corona-Patienten.