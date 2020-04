Derzeit ist eine gefälschte E-Mail an Arbeitgeber zum Thema Kurzarbeitergeld im Umlauf. Das schreibt die Bundesagentur für Arbeit in einer Pressemitteilung. „Aktuell erhalten Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit unseriöse Mails, die unter der Mailadresse kurzarbeitergeld@arbeitsagentur-service.de versandt werden“, heißt es in der Mitteilung. In der Mail werde der Arbeitgeber unter anderem aufgefordert, konkrete Angaben zur Person, zum Unternehmen und zu den Beschäftigten zu machen, um Kurzarbeitergeld zu erhalten. Im Absender sei keine Telefonnummer für Rückfragen angegeben.

Arbeitsagentur rät: Nicht auf gefälschte Mail antworten

Die Arbeitsagentur rät: „Die Arbeitgeber sollen auf keinen Fall auf die Mail antworten, sondern diese umgehend löschen“. Denn die Bundesagentur für Arbeit sei nicht der Absender und fordere Arbeitgeber nicht per E-Mail dazu auf, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Kurzarbeitergeld kann nur über eine Anzeige zum Arbeitsausfall durch den Arbeitgeber erfolgen. Arbeitgeber können Kurzarbeitergeld telefonisch oder online anzeigen.