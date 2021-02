So trüb wie das Wetter so schlecht war auch die Stimmung am Montagmorgen bei der Lagebesprechung im Gesundheitsamt des Landratsamtes. Seit Donnerstag wurden auf der Teva-Baustelle und bei Märsch-Import an die 1000 Personen auf Corona getestet. Noch stehen die Ergebnisse in großer Zahl aus. Stand...