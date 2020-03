Angenommen ein Corona-Infizierter putzt sich auf der Isolierstation die Nase. Welchen Weg nimmt dann etwa sein hoch infektiöses Papiertaschentuch? Er wirft es im Patientenzimmer in einen Plastikbeutel. Das Personal in Schutzkleidung nimmt den Beutel mit in die Schleuse und legt ihn in einen „Gefa...