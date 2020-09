Corona-Maskenpflicht in Ulm kontrolliert: So oft verhängte die Polizei Bußgelder

Der Polizei würden vermehrt Verstöße gegen die Maskenpflicht mitgeteilt, heißt es von der Behörde am Donnerstag. Meist handle es sich aber nur um Nachlässigkeit. Die Beamten appellierten deshalb zunächst an die Vernunft der Fahrgäste an den Haltestellen.

650 Personen kontrolliert. Ungefähr die Hälfte verstieß nach Angaben der Polizei gegen die Maskenpflicht. Dabei hatten viele die Maske zwar über den Mund, nicht aber die Nase gezogen. Nach einem Hinweis durch die Beamten zogen fast alle die Maske über die Nase. Lediglich 26 Personen weigerten sich und müssen nun mit einem 250 Euro rechnen Insgesamt wurden am Mittwoch in Ulm etwakontrolliert. Ungefähr die Hälfte verstieß nach Angaben der Polizei gegen die Maskenpflicht. Dabei hatten viele die Maske zwar über den Mund, nicht aber die Nase gezogen. Nach einem Hinweis durch die Beamten zogen fast alle die Maske über die Nase. Lediglichweigerten sich und müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von bis zurechnen

Polizei Ulm: Verstöße gegen die Maskenpflicht auch im Alb-Donau-Kreis

Auch im Alb-Donau-Kreis war die Polizei für Kontrollen unterwegs. Dort überprüften die Beamten 350 Menschen. Fast 100 davon trugen ihre Maske nicht richtig. Die Polizisten sprachen die betreffenden Personen an und diese zeigten sich größtenteils einsichtig. Lediglich zwei verstießen weiter gegen die Maskenpflicht. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz der Kontrollen. Ein Großteil der Passanten bedankte sich nach Angaben der Polizei für das Einschreiten.