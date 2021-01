Bei dem Gedanken, den geliebten, gehegten und gepflegten Vollbart abrasieren zu müssen, wird vielen Männern Angst und Bange. Schließlich ist die männliche Gesichtsbehaarung für viele das wichtigste Accessoire. Doch die Corona-Masken machen es den Barträgern schwer: Durch die üppige Behaarung sitzt der Nasen-Mundschutz oft nicht richtig. So kann der Atem ungehindert an der Maske vorbei ziehen und der Infektionsschutz ist schlechter gegeben.

Maskentragen opferte. Doch wie ist die Stimmung unter den Ulmer Kerlen? Haben bärtige Ulmer Probleme mit der Maske? Wer würde sich rasieren? Wir haben nachgefragt. Um genau das zu verhindern, zeigte der Erlanger Bürgermeister Florian Janik erst kürzlich auf Facebook, wie er seinen Rauschebart für ein sicheresopferte. Doch wie ist die Stimmung unter den? Haben bärtigeProbleme mit der? Wer würde sich rasieren? Wir haben nachgefragt.

Corona-Maske und Bart: Ulmer Männer haben keine Probleme

„Eigentlich komme ich mit der Maske gut klar. Ich hatte damit noch keine Probleme“, sagt Anil Söyünmez. Der Bart des 25-Jährigen ist vor allem an den Wangen und im Kinnbereich etwas länger. Er scheint an seiner Gesichtsbehaarung zu hängen. Damit eine FFP2-Maske besser sitzt möchte er sich nicht rasieren. „Für mich kommt der Nutzen dieser Masken oft abhanden, zum Beispiel wenn man sie lange trägt und sie durchnässt sind.“ Sich den Bart für die Maske zu rasieren sei außerdem keine Pflicht. „Daher würde ich es auch nicht in Erwägung ziehen“, ist sich der Ulmer sicher.

Maske trotz Bart? Kein Problem für Anil Söyünmez aus Ulm.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

Corona-Maske und Bart: Geheimtipp eines Ulmers

Eine ähnliche Meinung hat Markus Kienle. Der 57-Jährige trägt einen silberfarbenen Vollbart. Er findet: Auf die Länge komme es an. „Solange der Bart nicht zu lang ist, funktioniert es gut mit der Maske.“ Damit eine FFP2-Maske besser auf dem Gesicht sitzt würde er sich tatsächlich einer Rasur unterziehen, wenn auch nur einer dezenten: „Komplett würde ich mich nicht rasieren, für die Maske würde ich den Bart aber durchaus kurz halten.“ Der 57-Jährige Ulmer hat sogar noch einen Geheimtipp für bärtige Männer: „Vielleicht den Bart ein wenig ans Gesicht gelen, dann ist er kürzer und die Maske sitzt besser“, erklärt er mit einem Augenzwinkern.

„Solange der Bart kurz ist, ist alles gut“, findet der Ulmer Markus Kienle.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

Mit den als besonders schützend geltenden FFP2-Masken kommt Cüneyt Üstüner nicht gut klar. „Ob mit oder ohne Bart - ich kriege kaum Luft mit der Maske.“ Seinen Bart trägt der 54-Jährige relativ kurz, denn eigentlich ist er gar kein Bartträger. „Ich werde mich wieder rasieren. Aber nicht wegen der Maske, da habe ich keine Bedenken. Ich trage einfach lieber einen drei-Tage-Bart“, sagt der aus Istanbul stammende Ulmer.

Cüneyt Üstüner trägt seinen Bart gerne kurz.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

Damit der Mundbereich trotz Bart gut abgedeckt ist, hat Jochen Fritz aus Ulm von seiner Ehefrau ein besonderes Weihnachtsgeschenk erhalten: Masken, die so lang sind, dass sie den kompletten Bart umschließen. Allerdings sind diese Masken aus Stoff. Eine FFP2-Maske hatte der 50-Jährige bisher noch nicht auf. Ob er sich rasieren würde, damit die medizinische Maske besser sitzt? „Nö, würde ich nicht.“

Der 50-jährige Jochen Fritz kommt mit Masken trotz Bart bisher gut klar

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

„Mit Bart kommt Luft durch“

Sind die Bärte das Problem, oder die Hände, die die Masken ständig berühren? Das fragt sich Alexander Sauter.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu „Maske und Bart - das passt schon. Ich habe keine Schwierigkeiten“, stellt Alexander Sauter aus Blaubeuren fest. Aber er sieht die Problematik des Bartes: „Ich glaube, dass die Maske nicht richtig abschließt, da kommt Luft durch.“ Rasieren möchte der 29-Jährige sich lieber nicht. „Ich glaube es bringt nicht viel sich zu rasieren. Die Maske knülle ich oft mit den Händen zusammen und stecke sie in die Tasche. Das ist glaube ich schlimmer, als der Bart.“

Entschlossen, sich von seiner Gesichtsbehaarung zu trennen ist Samuel Pflüger. „Ich würde mich rasieren ja. Ich habe es auch vor, ich bin nur noch nicht dazu gekommen.“ Schließlich sitze die Maske dann besser auf dem Gesicht. Der 27-jährige Ulmer findet, nicht nur der Bart spielt eine Rolle. „Jeder hat eine andere Gesichtsform. Da sitzt die Maske auch unterschiedlich gut.“

„Ich habe vor mich zu rasieren“, sagt Samuel Pflüger aus Ulm.

© Foto: Yasmin Nalbantoglu

FFP2-Masken: das gilt es zu beachten

Bayern ist das Tragen einer FFP2-Maske im ÖPNV und beim Einkaufen verpflichtend. Doch worin genau unterscheidet sich eine FFP2-Maske vom herkömmlichen Mundschutz? Kann man sie reinigen? Und wie viel kostet eine derartige Maske? Inist das Tragen einer. Doch worin genau unterscheidet sich einevom herkömmlichen Mundschutz? Kann man sie reinigen? Und wie viel kostet eine derartige Maske? Antworten auf wichtige Fragen rund um die FFP2-Maske findet ihr hier.