Der Lockdown wird im Wesentlichen verlängert, die Länder dürfen jedoch die Grundschulen und Kitas schrittweise öffnen. Dazu hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in einer Konferenz am Mittwoch durchgerungen. Noch am Mittwochabend verk...