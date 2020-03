Herr Heiser, auf den Straßen sind derzeit weniger Autos unterwegs als üblich. Wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Absolut, es ist viel angenehmer beim Fahren, viel ruhiger. Da fahre ich auch an meinem freien Tag, wenn es sein muss. Natürlich wäre es ideal, wenn der Verkehr so bleibt, aber das ist eine Utopie.

Sie fahren ständig Straßenbahn oder Bus. Wie schützen Sie sich vor Covid-19?

Wir haben bei den SWU im Aufenthaltsraum und in den Toiletten Desinfektionsmittel. Außerdem habe ich privat ein Fläschchen, mit dem ich vor und nach der Arbeit meine Hände desinfiziere.

Wie sieht es mit dem Schutz in den Bussen und Straßenbahnen aus?

Bevor wir abgelöst werden, putzen wir die Schalter im Fahrzeug, so dass der nächste Fahrer schnell weiterfahren kann. Wenn die Fahrzeuge einrücken, werden sie gründlich gewaschen und desinfiziert. In der Straßenbahn sind wir gut geschützt, weil wir in der Fahrerzelle von den Fahrgästen abgeschirmt sind. Und bei den Bussen gibt es jetzt die Absperrungen hinter den Fahrern.

„Jetzt ist jeder durcheinander“

Wie stark verändert die Abgrenzung von den Fahrgästen Ihre Arbeit?

Es gibt wesentlich weniger Verzögerungen beim Fahrgastwechsel als davor. Wir können zügig ablösen und zügig weiterfahren. Im Prinzip ist das jetzt besser, weil sich keine fremde Person mehr in der Nähe des Fahrers befindet.

Gerade ältere Fahrgäste kaufen ihren Fahrschein gerne beim Fahrer, das ist jetzt nicht mehr möglich.

Die meisten wissen mittlerweile, wie sie ihr Ticket am Automaten kaufen können – und tun das auch. Bis jetzt habe ich da keine Probleme erkennen können.

Die Stadtwerke mussten die Taktung im Nahverkehr anpassen. Wie reagieren die Fahrgäste darauf?

Die Fahrgäste sind froh, dass wir überhaupt noch fahren. Sie sind verständnisvoll, keiner schimpft, keiner sagt irgendwas Böses. Und der Takt ist gar nicht so schlecht: So ab 9 Uhr fahren wir im Zehnminutentakt, das ist kaum eine Verschiebung der Taktzeit.

Viele bleiben zuhause, Sie und Ihre Kollegen halten den Nahverkehr am Laufen. Bekommen Sie genug Anerkennung?

Ich denke, das braucht noch etwas Zeit. Jetzt ist jeder durcheinander, vielleicht auch ängstlich. Die Menschen realisieren noch nicht unsere Arbeitsmoral, aber ab und zu kommt auch mal ein Lob.