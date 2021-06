Die beruflichen Schulen in Ulm kehren frühestens am nächsten Montag, 14. Juni, in den Präsenzunterricht zurück. „Alles andere geht einfach nicht“, sagt der geschäftsführende Schulleiter Lorenz Schulte. „Wir haben erst am Samstag für den Wechselunterricht alles organisiert“, stellt er ...