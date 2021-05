Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Ulm stagniert seit Tagen zwischen 100 und 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Erstmal wird es also keine vergleichbaren Lockerungen wie im Alb-Donau-Kreis geben. Allerdings bedeutet das auch: Steigt die Inzidenz am Dienstag nicht wieder über 150, liegt...