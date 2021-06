Weitere Corona-Lockerungen! Für Ulm hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag eine Inzidenz von 40,2 vermeldet, damit liegt die Stadt den fünften Tag nacheinander unter 50. Somit tritt am Dienstag die Öffnungsstufe drei in Kraft, wie das Landratsamt Alb-Donau-Kreis mitteilt.

Dadurch entfällt v...