Gerade mal vier Wochen war es am Montag her, dass der erste bestätigte Corona-Fall in der Region gemeldet wurde. Seitdem hat die Pandemie die von den Virologen erwartete Entwicklung genommen: eine zunächst langsame, dann schnellere Zunahme der Fallzahlen. Waren es am Montag, 9. März, noch zwölf...