Vor der Shopping-Tour kurz noch ein langes Stäbchen in die Nase – die Schnelltest-Zentren haben sich auch im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Neu-Ulm schnell etabliert. Gerade in der aktuellen Öffnungsphase hätten „die Angebote für Bürger-Testungen und tagesaktuelle Schnelltests nochmals an...