Es gibt infizierte Reiserückkehrer, die etwa am Flughafen Stuttgart positiv getestet wurden und deren Corona-Erkrankung dann im Wohnort gemeldet wird. Weiter tauchen in der Statistik der steigenden Corona-Infektionen für den Bereich Ulm und Alb-Donau-Kreis Erkrankte auf, „die hier in der Regio...