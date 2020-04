Bayern ist vorgeprescht: Ab 4. Mai sollen Gottesdienste unter Auflagen erlaubt sein. Dazu gehören neben dem Tragen von Masken Abstands- und Hygiene-Konzepte. Am heutigen Montag will das Corona-Kabinett darüber beraten, wie ein Rahmenplan mit Sicherheitsauflagen für Kirchen in ganz Deutschland...