Die Zahl der Kinder, die in Notgruppen betreut werden, hat deutlich zugenommen. In den Ulmer Kitas haben sich die Anmeldungen fast verdoppelt: Am gestrigen Montag waren 258 Betreuungsplätze vergeben, darunter waren 137 Neuanmeldungen. Ein Recht auf die Notbetreuung haben Alleinerziehende und Familien, bei denen mindestens ein Elternteil in systemrelevanten Berufen tätig ist und die dafür eine Präsenzbescheinigung vom Arbeitgeber vorlegen. Seit Beginn des Shutdowns wegen der Corona-Pandemie sind in Deutschland Kindertagesstätten und Schulen geschlossen.

Auch in den Notgruppen der Schulen ist deutlich mehr los. Ein Grund dafür ist auch, dass nun Kinder bis zur siebten Klasse betreut werden. „Wir haben jetzt rund 270 Anmeldungen“, berichtet Gerhard Semler, Leiter der städtischen Abteilung Bildung und Sport. Bislang lag die Zahl bei etwa 190. „Wir gehen davon aus, dass die Zahl noch weiter steigt.“ Denn Eltern können ihren Bedarf jederzeit geltend machen.

Notgruppen an 25 städtischen Grund- und Förderschulen

In 25 von 27 städtischen Grund- und Förderschulen gibt es aktuell Notgruppen. Weil die Mensen nach wie vor zu sind, soll es ab Donnerstag Lunchpakete zum Preis von 2,50 Euro geben. „Man kann aber auch weiterhin sein eigenes Vesper essen“, macht Semler deutlich.

Für Eltern, deren Kinder ohnehin in eine Ganztagsschule gehen, ist die Notbetreuung kostenlos. Für diejenigen, die wegen Corona zusätzliche Betreuungszeiten nachmittags in Anspruch nehmen, erwägt die Stadt laut Semler, eine „moderate Gebühr“ zu erheben. Er betont weiter, dass die Eltern die Notgruppen auch nur tageweise nutzen können und auch nur so bezahlen müssen.