Das Gesundheitsamt des Landkreises Biberach erhält regelmäßig Meldungen der Test-Labore und anderer Institutionen wie der Krankenhäuser im Kreis über die Fallzahlen der Corona-Seuche.

Das sind die Corona-Zahlen im Kreis Biberach

Die Zahl der mit dem Covid-19-Virus infizierten Menschen steigt weiter an:

Aktuell (Stand 3. April, 10.30 Uhr) gibt es 285 bestätigte Corona-Fälle. Am Mittwoch, 1. April, waren es noch 260 Fälle gewesen, am dienstag, 31. März, 243 Fälle..

Die Coronatest-Labore meldeten dem Kreisgesundheitsamt am Donnerstag weitere 25 positiv getestete Menschen. Es handelt sich um 17 Frauen und 8 Männer.

Es gibt ein weiteres Todesopfer durch das Coronavirus Covid-19 zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Toten im Kreis Biberach auf vier.

An Corona gestorbener Mann hatte Vorerkrankungen

Bei dem Opfer handelt es sich um einen Mann im Alter von 63 Jahren. Er hatte Vorerkrankungen und wurde auf der Intensivstation in Biberach behandelt. Er starb am Mittwoch an Covid-19 im Biberacher Krankenhaus.

Studenten im Corona-Einsatz im Gesundheitsamt Biberach

Das Gesundheitsamt Biberach wird in seiner Arbeit zur Bewältigung der Corona-Krise von acht Studenten unterstützt. Sie helfen dem Gesundheitsamt in ihrer vorlesungsfreien Zeit, „wo gerade Not am Mann ist“, wie das Amt berichtet. Sie sind überwiegend im Kontaktpersonenmanagement eingesetzt.