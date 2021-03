Wochenlang, so erzählt Dieter Staats, habe er versucht, über die bundesweite Hotline 116 117 einen Impftermin auszumachen. „Das hat nie richtig geklappt oder ich bin vertröstet worden“, sagt der 80-Jährige, der mit seiner Frau Edith (83) am Eselsberg wohnt. Sogar an Gesundheitsminister Jens ...