Wie sind die Corona-Zahlen in Deutschland und Baden-Württemberg?

Was gilt bei der Corona-Impfung in Baden-Württemberg?

Video Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 03. Mai Mehr zum Video

Baden-Württemberg geht einen weiteren Schritt bei der Vergabe von Corona-Impfterminen. Vor allem die Prio-Gruppe 3 soll jetzt zum Zuge kommen.

Menschen mit Vorerkrankungen aus der Prio-Gruppe 3 sind jetzt impfberechtigt

In Baden-Württemberg wird die Vergabe von Corona-Impfterminen vom diesem Montag an deutlich geöffnet: So können sich nun alle Menschen mit Vorerkrankungen aus der dritten Prioritätsgruppe für einen Impftermin registrieren, wie das Sozialministerium in Stuttgart mitteilte.

Ab Montag, den 3. Mai startet in Baden-Württemberg die Impf-Terminvergabe für Menschen aus der Prioritätsgruppe 3. Dazu gehören nach Auskunft des Sozialministeriums Menschen mit folgenden Vorerkrankungen:

behandlungsfreien Krebserkrankungen

HIV

Rheumaerkrankungen

Autoimmunerkrankungen

Herzerkrankungen

Asthma

Adipositas

Corona Impfung BW: Auch Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen sind nun berechtigt

Ebenfalls impfberechtigt sind auch jeweils bis zu zwei Kontaktpersonen von Menschen, die wegen einer dieser Erkrankungen oder aufgrund des Alters von über 60 Jahren pflegebedürftig sind. Mit dem nun anstehenden Öffnungsschritt wären rund 1,5 Millionen weitere Menschen impfberechtigt. Nachweisen können sie dies mit einem Attest des behandelnden Arztes. Für die Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen soll es wie bisher eine Vorlage für eine Selbstbescheinigung auf der Homepage des Sozialministeriums geben.