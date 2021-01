Das Robert Koch-Institut hat die neuesten Corona-Zahlen bekanntgegeben. Deutschlandweit gibt es am Montag, den 18.01.21, mindestens mindestens 7141 Neuinfektionen.

Seit heute gilt in Bayern die FFP2-Maskenpflicht.

Vor allem an öffentlichen Orten wie Supermärkten und in Bus und Bahn ist das Tragen dieses speziellen und als besonders sicher geltenden Mund- und Nasenschutzes jetzt vorgeschrieben.

Die Nachfrage nach FFP2-Masken hat in der vergangenen Woche stark zugenommen. Grund zur Panik gibt es aber nicht.

Die großen Ulmer Apotheken sind bestens ausgestattet – für Ulmer, wie auch die bayerischen Nachbarn aus Neu-Ulm. Niemand müsse Angst haben, keine FFP2-Maske zu erhalten, bestätigt Timo Ried, Geschäftsführer der Ulmer Engel-Apotheke und der Ried-Apotheken, auf Anfrage. In der vergangenen Woche habe es vor allem von Neu-Ulmern einen starken Andrang gegeben.

„Als Markus Söder die Pflicht bekanntgegeben hat, ging es schon los.“ Doch der Bedarf ist gedeckt. 200.000 Masken befinden sich aktuell im Lager der Ried-Apotheken. Darüber hinaus spiele es keine Rolle, ob die Masken etwa in China oder Deutschland gefertigt wurden. Jeder Mund-Nasenschutz wurde geprüft und ist gleich gut, erklärte Ried.

Corona-Masken Ulm: Genügend Vorrat in Apotheken

Ein ebenso beruhigendes Bild zeichnet sich in der Ulmer Hirsch-Apotheke ab. Für die erhöhte Neu-Ulmer Nachfrage wurden hier sogar die Preise für eine FFP2-Makse leicht gesenkt, erklärte ein Mitarbeiter auf Nachfrage. Auch hier müssen die Kunden „sicherlich“ keine Angst haben, keine Maske zu erhalten. Seit Mitte Dezember funktioniere die Belieferung gut. Für Nachschub ist gesorgt. Eine Obergrenze, wie viele Masken eine Person kaufen kann, gibt es nicht. „Von uns aus gerne Palettenweise“, sagte der Mitarbeiter. Masken „made in Germany“ sind hier allerdings etwas teurer. Ausreichend Vorrat gebe es ebenso in weiteren Ulmer Apotheken im Verbund.

Corona FFP2-Masken: Mangelware in der Drogerie

Anders sah es am Freitag in der Müller-Filiale in der Hirschstraße aus. Im Regalfach der FFP2-Masken war lediglich ein Schild mit der Aufschrift „Leider sind derzeit alle FFP2-Masken ausverkauft“ zu finden. Nachschub wurde schon bestellt, erklärten die Mitarbeiter. Wann dieser kommt, wisse man aber nicht.