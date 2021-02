Ende Januar gingen die Bilder aus Lissabon um die Welt: Rettungswagen, die in einer langen Schlange vor der Notaufnahme warten. Kühlcontainer vor dem Krankenhaus, weil in den Leichenhallen kein Platz mehr ist, um all die Toten unterzubringen. Völlig überlastete Kliniken, Ärzte und Pfleger am Lim...