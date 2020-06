Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm stieg die Arbeitslosigkeit im Mai um 935 Personen insgesamt 10.232 an. Zum Vorjahresmonat wuchs die Arbeitslosigkeit um 46,6 Prozent an. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 3,3 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im April 2020 und 1,0 Prozentpunkte mehr als im Mai des letzten Jahres.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise lässt sich im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückführen. Zum einen meldeten sich aufgrund Entlassung oder Aufgabe ihrer selbständigen Tätigkeit mehr Menschen arbeitslos, während gleichzeitig die Nachfrage nach Arbeitskräften stark abnahm. Zum anderen sank die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, zum Beispiel Weiterbildungen, da viele Schulungsmaßnahmen seit Mitte März ausgesetzt oder nur eingeschränkt verfügbar waren. Diese laufen seit Mitte Mai nach und nach wieder an.