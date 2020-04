Um die Corona-Krise zu überstehen, entscheiden sich immer mehr Ulmer Gastronomen dazu, einen eigenen Lieferservice anzubieten. Bisher waren es vor allem die Restaurant- und Lokalbetreiber, die einen Kurierdienst gestartet haben. Jetzt zieht auch die Bar-Szene nach.

Cocktailtaxi der Vorglühbar: Drei Fahrer sind unterwegs

Am Freitag hat Oliver Gomez von der Vorglühbar in der Pfauengasse das „Cocktailtaxi“ ins Leben gerufen. Gäste können per WhatsApp (Nummer steht auf der Facebook-Seite) Drinks bestellen und nach Hause liefern lassen, bezahlt wird via PayPal. Das Team ist mit drei Fahrern im Einsatz. Eine weitere Person nimmt die Bestellungen entgegen und koordiniert die Routen. Gomez ist mit dem ersten Wochenende sehr zufrieden. Mehr als 90 Bestellungen seien in Ulm und den umliegenden Orten ausgeliefert worden. Er betont, dass jede Adresse nur einmal pro Abend angefahren werden dürfe. Das Bestell-Limit für die Kundschaft liege bei vier Cocktails. „Wir wollen keine Anreize schaffen, das Kontaktverbot zu umgehen, daher die Beschränkungen“, erklärt Gomez. Um die Bestellungen zeitnah liefern zu können, produzieren die Mitarbeiter der Vorglühbar die Cocktails vor. Sie füllen sie in Bierflaschen ab und verkorken diese anschließend. Die Getränkekarte mit sechs Auswahlmöglichkeiten wechsle wöchentlich, Klassiker wie „Long Island“ oder „Touchdown“ seien durchgehend erhältlich, sagt Gomez.

Stadtkind: Lieferservice ab Freitag

Im „Stadtkind“ wollen Maxi Hartmann und Melek Baylas einen ähnlichen Weg gehen. Ab Freitag bieten sie ebenfalls einen Lieferservice an. Neben Drinks und Eigenkreationen wie beispielsweise Buttermilch-Margaritas fahren sie auch Wein und Bier aus. „Zudem möchten wir bald auch Barsnacks anbieten“, sagt Hartmann. Die „Stadtkinder“ beliefern die Ulmer Innenstadt sowie die einzelnen Stadtteile. Bestellt werden kann unter der Woche und am Wochenende jeweils über WhatsApp (Nummer steht auf der Instagram-Seite), wobei die Lieferanten vorerst freitags und samstags zwischen 18 und 23 Uhr unterwegs sind. Die Kunden bezahlen über Paypal. „Wer die Flaschen, in die die Drinks abgefüllt werden, zurückgeben möchte, kann sie beim Sonntagsspaziergang in eine dafür vorgesehene Kiste vor unseren Eingang stellen“, so Hartmann.

Auch die „Mudita“-Bar im Gindele-Gebäude, hat einen Lieferservice ins Leben gerufen. Wie der Facebook-Seite zu entnehmen ist, werden fünf verschiedene Kreationen in 0,5-Liter-Flaschen abgefüllt und ausgefahren. Auch hier wird über Paypal bezahlt.

Fruchtrausch: Smoothie-Lieferdienst auch unter der Woche

Die Smoothie-Bar „Fruchtrausch“ hat in dieser Woche ebenfalls einen Lieferservice gestartet. Kunden können via WhatsApp oder per Anruf (Nummern stehen auf der Instagram-Seite) bestellen. Das Team liefert die Smoothies auch unter der Woche zwischen 11 und 18 Uhr aus.