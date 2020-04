Das Landratsamt Biberach öffnet ab Montag, 4. Mai, wieder schrittweise für den Besucherverkehr. Das teilt die Behörde am Mittwoch in einem Schreiben mit. Zum Schutz der Besucherinnen und Besuchern gelten folgenden Regeln:

Sofern es geht, sollen Anliegen nach wie vor per Telefon, Mail oder schriftlich erfolgen. Sofern ein Besuch im Landratsamt notwendig ist, sollte vorab mit dem Sachbearbeiter ein Termin vereinbart werden (Mail, Telefon, Brief).

Bei einem Termin ist das Landratsamt nur über den Haupteingang in der Rollinstraße 9 zugänglich. Mitarbeiter klären am Eingang, ob der Besucher einen konkreten Termin (zum Beispiel durch Vorlage der Terminvereinbarung oder Anruf beim zuständigen Sachbearbeiter) vorweisen kann.

Besucher ohne einen bereits vereinbarten Termin können an der Eingangskontrolle einen Termin in dringenden und nicht aufzuschiebenden Fällen für sofort oder später vereinbaren.

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist auch im Landratsamt zu beachten.

Besucher des Landratsamtes haben einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes tragen bei Besucherkontakten einen Mund-Nasen-Schutz.

Für Besucher haben die einzelnen Ämter Besuchsräume eingerichtet, in denen die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Diese Räume sind auch mit Glasabtrennungen und Desinfektionsmittel ausgestattet.

Die Eingangstüren der Außenstellen des Landratsamtes wie beispielsweise in Riedlingen, im Landwirtschaftsamt, Kreisforstamt, Amt für Integration und Flüchtlinge oder Vermessungsamt bleiben weiterhin geschlossen. Auch hier dürfen nur Besucher mit einem Termin das Gebäude betreten.

An allen Eingängen sind Desinfektionsspender aufgestellt.

Das gilt für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle

Hier können online Termine unter www.biberach.de vereinbart werden. Gewerbliche Kunden können laut dem Landratsamt weiter die „Briefkasten“-Lösung nutzen. Besucher können weiterhin über den Hintereingang des Gebäudes Rollinstraße 9 das Haus betreten.

Die Außenstellen der Zulassungsbehörde in Riedlingen, Laupheim und Ochsenhausen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Gesundheitsamt übernimmt für Bürgertelefon

Seit Freitag, 6. März, hatte der Landkreis ein Bürgertelefon zu Fragen rund um das Coronavirus am Netz. Seither gingen laut des Landratsamts Biberach etwa 10.000 Anrufe ein. An Spitzentagen bis zu knapp 1.000 Anrufe und das Bürgertelefon war mit 10 bis 15 Personen im Drei-Schicht-Betrieb am Netz. Derzeit gehen noch 10 bis 15 Anrufe am Tag ein. Deshalb sei entschieden worden. das Bürgertelefon ab Montag, 4. Mai, in diesem Umfang zu beenden.

Stattdessen ist das Gesundheitsamt selbst wieder Ansprechpartner für Kontaktpersonen. Bei medizinischen Fragestellungen oder auch bei einer Covid-Symptomatik wie beispielsweise Fieber oder Husten ist der Hausarzt erster Ansprechpartner.

Das Gesundheitsamt ist täglich von 8 bis 16 Uhr unter 07351 52-7070 zu erreichen, an Wochenenden von 10 bis 14 Uhr. Weitere Informationen zum Coronavirus finden sich auch auf der Seite des Landkreises.