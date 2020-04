Paukenschlag in Biberach: Das Verwaltungsgericht in Sigmaringen hat dem Antrag eines Drogeriemarktes in einem einstweiligen Rechtsschutzverfahren stattgegeben. Demnach darf das Geschäft sein gesamtes Sortiment ohne räumliche Abtrennung verkaufen. Nach Angaben der Stadt Biberach handelt es sich um den Drogeriemarkt Müller, in Biberach gibt es eine Filiale am Marktplatz.

Das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass nicht allein die Verkaufsfläche darüber entscheide, welchen Teil ihres Sortiments Drogeriemarktbetreiber wegen der Corona-Verordnung verkaufen dürfen. Es habe vielmehr eine Gesamtbetrachtung der Umstände unter Berücksichtigung der Berufsausübungsfreiheit bei dessen Auslegung zu erfolgen.

Eine ähnliche Entscheidung hatte das Gericht kürzlich im Falle der Modekette Wöhrl in Ulm getroffen.

Drogeriemarkt Müller in Biberach hatte Antrag für Öffnung gestellt

Wie das Gericht am Dienstag mitteilte, hatte der Betreiber des Biberacher Drogeriemarkts mit Mischsortiment und 2500 Quadratmeter Fläche beantragt, das gesamte Sortiment anbieten zu dürfen.

Die Stadt Biberach hatte es verboten, Spiel-, Schreib-, Haushaltswaren, Parfümerie und Multimediaartikel zu verkaufen, weil diese Waren den größten Anteil der Verkaufsfläche ausmachen. Müller sollte diese Bereiche absperren.

Stadt Biberach von Entscheidung zu Müller überrascht

Bei der Stadt Biberach heißt es auf Anfrage, dass man im Rathaus über die Entscheidung des Gerichts in Sigmaringen erstaunt sei. Es habe Auslegungshinweise zu der Corona-Verordnung gegeben. Diese Hinweise habe das zuständige Fachamt auch berücksichtigt: „Die haben die Ladenfläche als Grundlage genommen und nicht den Umsatz“, sagte Biberachs Pressesprecherin Andrea Appel.

Deswegen sei man nun überrascht über diese Wende in der Haltung des Landes. Die Prämisse der Landesregierung sei stets gewesen, dass die Gesundheit der Menschen vor der Wirtschaft komme, und dass man einen Einkaufstourismus habe verhindern wollen. Die Vermeidung solch einer Sogwirkung sei schließlich auch das Argument für die 800-Quadratmeter-Regelung für Geschäfte gewesen. Tatsächlich habe es schon vermehrt Besucher aus Bayern in Biberach gegeben.

Gericht zu Corona-Verordnung: Nicht nur Fläche, auch Umsatz entscheidend

Nach der Corona-Verordnung des Landes ist der Verkauf von nicht-typischen Drogerie-Waren nur erlaubt, wenn dieser Sortimentsteil nicht überwiegt. Nach Ansicht des Gerichts entscheidet aber nicht allein die Fläche, was am meisten verkauft wird, sondern auch der Umsatz. In dem betreffenden Supermarkt handle es sich bei mehr als der Hälfte der verkauften Güter um solche, die typischerweise in einer Drogerie verkauft würden, sagte ein Sprecher.