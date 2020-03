Immer mehr Menschen in Deutschland werden positiv auf das gefährliche Coronavirus getestet. So auch in Baden-Württemberg - hier die aktuellen Zahlen der Corona-Infizierten und Toten aus Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Neu-Ulm.

Ulm: Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten und Toten

So viele Menschen in Ulm sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet oder daran gestorben:

Einwohner: 126.329

Corona-Infizierte: 35

Corona-Tote: 0

Alb-Donau-Kreis: Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten und Toten

So viele Menschen im Alb-Donau-Kreis sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet oder daran gestorben:

Einwohner: 196.047

Corona-Infizierte: 39

Corona-Tote: 0

Landkreis Neu-Ulm: Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten und Toten

So viele Menschen im Landkreis-Neu-Ulm sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet oder daran gestorben:

Einwohner: 174.200

Corona-Infizierte: 50

Corona-Tote: 1

Die Zahlen stammen von an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Daten zu bestätigten COVID-19-Fällen – Stand: 22.03.2020, um 0 Uhr.