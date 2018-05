Stadtkultur Alte Wetterstation: Coole Location am Kuhberg

Alte Wetterstation: Coole Location am Kuhberg

Ulm / Nadine Vogt

Die alte Wetterwarte am Kuhberg hat ausgedient, aber steht noch immer. Jetzt sollen hier Bands proben.

Ein Probenraum für Bands? Ein Ort für kulturelle Veranstaltungen? Die alte Wetterwarte auf dem Kuhberg scheint prädestiniert dafür zu sein, findet zumindest die Ulmer SPD-Fraktion. Das Gebäude sei gekennzeichnet durch seine „markante Architektur“, sei „gut erreichbar und gleichzeitig abgeschieden“. Deshalb hat die SPD einen erneuten Anlauf genommen – und den Antrag wiederholt.

Seit vier Jahren wird die Wetterwarte nicht mehr fürs Temperaturmessen genutzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte dort auf dem Kuhberg sämtliche meteorologischen Ulmer Daten seit 1964 erhoben. Die erste Wetterstation stand am Egginger Weg, 1991 zogen die Wetterdiensttechniker dann in einen umgerechnet rund 800 000 Euro teuren Neubau in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums. Aus Gründen der immer weiter fortschreitenden Technik wie auch der Kostenersparnis wurde das im Schichtdienst arbeitende Personal 2003 vollständig abgezogen, seither laufen die Messungen vollautomatisch ab. Weil sie die internationalen Richtlinien nicht mehr erfüllte, wurde die Station zum 1. September 2014 geschlossen. Das Wetter für die Region meldet der Deutsche Wetterdienst seitdem aus Mähringen.

Eigentum des Bunds

Für den Erhalt der Wetterwarte sprach sich die Ulmer SPD-Fraktion bereits im Sommer 2014 aus. Ihr Vorschlag: Das Gebäude für kulturelle Zwecke weiterzunutzen, beispielsweise vom Stadtjugendring. Da die Stadt Ulm selbst nicht Eigentümerin des Areals ist, gab es damals von Alt-OB Ivo Gönner eine Absage. Das Gelände gehört dem Bund. Deshalb sei eine andere Nutzung „als die damals genehmigte privilegierte Nutzung als Wetterstation“ nicht genehmigungsfähig, so die Mitteilung aus dem Rathaus. Den Vorschlag für Verhandlungen zur rechtlichen Nutzungsänderung des Gebäudes wies die Stadt ab.

Seit vier Jahren hat sich auf dem Areal nur wenig getan. Das Gebäude steht immer noch. Und gehört weiterhin dem Bund. Die Bundesanstalt für Immobilienverkauf (BImA) verwaltet das Gelände. Diese hat allerdings noch keinen Verkaufsauftrag. Das Objekt sei „noch nicht aus der Bundesrelevanz entlassen“, bestätigt die Stadt Ulm auf Nachfrage. Was heißt: Die Situation ist zum Jahr 2014 weiter unverändert. Hält die Stadt daran fest, nicht in Verhandlungen für eine Nutzungsänderung des Gebäudes zu treten, wird die Wetterwarte auf Kosten des Bundes abgerissen. Wann das sein wird, hängt vom Bund ab.