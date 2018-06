Standort Conti wechselt nach Neu-Ulm

Ulm / Frank König und Simone Dürmuth

Der Konzern verlässt mit den Fahrerassistenzsystemen die Wissenschaftsstadt. Die Arbeitsplätze sollen ausgebaut werden

Erleichterung nach der Entscheidung von Conti: Der große Automobilzulieferer (Hannover) bleibt mit seiner Zukunftssparte Fahrerassistenz-Systeme am Standort – wechselt aber von Ulm nach Neu-Ulm. Dies wurde nach einer Betriebsversammlung im Conti-Forschungszentrum im Science Park bekannt. Der Konzern hatte dort – mit Audi und BMW – 2013 die Reste der Nokia-Handyforschung übernommen. Weil der Standort weiter wächst und vor Ort schon über zwei Dependancen verfügte, sollen die drei örtlichen Niederlassungen nun in einem Neubau in Neu-Ulm zusammengeführt werden. Das bestätigte auch Firmensprecher Sören Pinkow. Conti wolle für die Fahrerassistenzsysteme in Neu-Ulm einen „neuen Campus“ bauen: mit Platz für mehr als 700 Arbeitsplätze. Derzeit sollen es etwa 500 sein.

Eröffnung für 2021 geplant

Wie zu hören ist, liegt der geplante Neubau zwischen Memminger Straße und Autobahndreieck Neu-Ulm – es dürfte sich somit um das Gebiet an der Wegenerstraße handeln, das hinter der Ratiopharm-Arena. liegt. Die Eröffnung ist nach den Worten des Contisprechers für 2021 geplant. Das Geschäftsfeld wachse stark: „Wir stoßen hier an die Kapazitätsgrenzen“. Daher der Plan für den Neubau. Die Zentrale für den Standort Ulm/Neu-Ulm, an dem es um Kamera- und Radarsysteme zur Erfassung des Fahrzeug­umfelds geht, liegt in Lindau.

Das Rathaus in Ulm hatte anscheinend alles unternommen, um Conti in der Wissenschaftsstadt zu halten. Seitens des städtischen Projektentwicklers PEG sagte Christian Bried, man sei auch auf den Wunsch von Conti und anderer Firmen im Umfeld eingegangen, dort eine Kita zu bauen. Derzeit werde der Bedarf ermittelt. Man habe Conti auch ein Angebot für ein Baugrundstück an der neuen Straßenbahn-Wendeschleife beim Energon gemacht. Oberbürgermeister Gunter Czisch zeigte sich freilich versöhnlich: „Ich bin beruhigt, Ulm und Neu-Ulm sind ein Standort und wir freuen uns, dass Conti sich zur Doppelstadt bekannt hat.“ Czisch spielt damit auch auf den Stadtentwicklungsverband an, in dem Ulm und Neu-Ulm gemeinsam die Grundstücke für ansiedlungswillige Firmen steuern.

Mitarbeiter recht entspannt

Jedenfalls scheinen die politischen Akteure erleichtert, dass Conti dem Standort nicht den Rücken kehrt – wie dies Daimler zuletzt für die Autoforschung (wir berichteten) angekündigt hatte.

Conti arbeitet in Ulm an der „Vision zero“, was so viel bedeutet wie: „null Unfälle“. Bei der Eröffnung des Forschungscenters hieß es damals, die Kompetenzen der früheren Handyentwickler von Nokia passten genau zu Conti. Es gehe um Hochfrequenzen und Prozessoren. Schließlich seien auch in Handys Kameras.

Für manchen ausgelagerten Mitarbeiter gab es nach der Versammlung sogar Grund zur Freude. „Bisher musste ich bis 20 Minuten Anfahrt einrechnen, wenn ich zu einem Meeting musste.“