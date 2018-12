Ulm „Splash“: Comic-Ära geht nur kurz zu Ende

Ulm / Luca Schmidt

Der Comic-Buchladen Splash schließt zum Ende des Jahres – und wird eine Woche später unter anderem Namen wieder eröffnet.

Gedruckter Schund in Bildern oder fantastische bunte Welten voller Humor, Action und Erotik? An Comics scheiden sich die Geister. Für alle Fans der Hefte gab es jüngst aber eine niederschmetternde Nachricht: Der traditionsreiche Comic-Buchladen Splash in Ulm schließt zum Jahresende seine Türen. Die gute Nachricht: Der Laden wird eine Woche später, am 5. Januar 2019, unter dem Namen „Comic Home“ wieder eröffnet.

Ein Schock für viele Kunden

Die Reaktion der Kunden auf die Schließung, als noch nicht klar war, dass wieder eröffnet wird: „Vielen stand der Schock ins Gesicht geschrieben”, sagt Thomas Treutler, einer der Inhaber des Splash. Er war als ehemaliger Kunde erst vor einem Jahr beim Comicbuch-Laden mit eingestiegen. Zwischen ihm und dem bisherigen Inhaber Jens Baumann habe es aber nicht funktioniert. „Deshalb haben wir uns entschieden, von nun an getrennte Wege zu gehen“, sagt Treutler. Zuvor habe er Baumann Angebote für Comic Splash gemacht, die beiden seien sich aber nicht einig geworden. Baumann habe ihm gesagt, dass er weiter als Comic Splash im Online-Handel tätig sein wolle. Eigentlich sollte es noch einen Ausverkauf geben, der Laden ist aber bereits ausgeräumt.

Dabei hatte Treutler früher beruflich nichts mit Comics zu tun. „Ich komme aus der Industrie, bin Diplom-Betriebswirt.“ Das sei allerdings zu unpersönlich gewesen, er wollte lieber etwas anderes machen. „So wurde ich hier vom Kunden zum Teilhaber“, erklärt er.

Er selbst habe in den 80er Jahren mit Comics angefangen. „Zuerst kamen die Superhelden, wie Batman und Superman. Über die Station Lustiges Taschenbuch bin ich zu Mangas gekommen.“ Sein Lieblingscomic: Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon. „Da ist alles drin: Humor, Action, Fantasy und eine Prise Erotik.“

Comics sind wie Musik

Erklären könne man die Begeisterung für Comics kaum, zumindest nicht rational. „Das ist wie mit Musik, die hört man und ist begeistert. Bei den Comics fängt mal einmal an zu lesen und ist dann gefangen.“ Comics könnten den Lesern an tristen Tagen eine Freude machen.

Comics und ihre Figuren seien gerade wieder im Kommen, so Treutler. Durch Verfilmungen vor allem der Marvel- und DC-Comics kämen die Zuschauer wieder mit den Heften in Kontakt. „Außerdem gibt es gerade im Anime-Bereich einen Kult um die unterschiedlichen Figuren“, sagt Treutler.

Cosplay, also wenn Menschen sich wie eine Comic-Figur verkleiden, ist beliebt bei den Fans. Hier ist eine Besucherin der Messe Comic-Con als Harley Quinn verkleidet. © Foto: Andre Penner/ dpa

Unter den Kunden seien bislang alle Schichten und Altersklassen vertreten gewesen, vom Arbeitslosen bis zum Arzt, vom Schüler bis zum Rentner – das soll auch künftig so bleiben. „Comics sind etwas, das verbindet. Manche kommen zwei bis drei Stunden zum Reden hierher. Es ist ein Ort für Gleichgesinnte“, sagt Treutler.

Thomas Treutler eröffnet seinen Buchladen „Comic Home“ am 5. Januar 2019, um 10 Uhr geht es los. Das Sortiment in der Frauengasse 38 werde noch einmal um einige Merchandising-Artikel erweitert.

