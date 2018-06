Branche Cluster nimmt 50. Mitglied auf

Ulm/Neu-Ulm / swp

Der Cluster Nutzfahrzeuge Schwaben hat zuletzt im Brotmuseum sein zehnjähriges Bestehen gefeiert und konnte dazu sein 49. und 50. Mitglied begrüßen: die ITL-Fahrzeugbau (Ulm) und New-Tec (Pfaffenhofen). Der Cluster Nutzfahrzeuge Schwaben (CNS), wurde Ende 2007 mit dem Ziel gegründet, für die lokale Nutz- und Spezialfahrzeugindustrie eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Die Initiative dazu ging von den Idustrie. und Handelskammern in Ulm und Augsburg aus. Den Anlass hatte eine Studie geliefert, die eine überdurchschnittlich hohe Konzentration an Unternehmen im Bau von Nutz- und Spezialfahrzeugen, in der Zulieferindustrie, im Engineering sowie an Uni und Hochschulen der Region auswies.

Im Zentrum der Clusterarbeit stehen die fünf Arbeitskreise, die mehrmals im Jahr fachbezogene Treffen für die Mitglieder anbieten: innovative Konstruktion, Fahrzeugsystemtechnik, Initiative Zukunft, Nachwuchs-Ausbildung-Personal und digitale Transformation. Die Themen der Arbeitskreistreffen entstehen aus dem Bedarf der Mitgliedsunternehmen heraus. Sie werden von Senior-Experten und Professoren der Hochschulen Ulm und Neu-Ulm geleitet. Ein Projekt mit dem Titel „Innovative Antriebe“ für emissionsfreie Antriebstechnologien steht aktuell im Fokus. Vorsitzender ist Jürgen Fischer, der von seiner Tätigkeit bei Iveco Magirus auf einen großen Fundus an Erfahrungen blickt.