Der einst so schillernde Nachtclub „Myer‘s“, in dem sich die Gäste 30 Jahre lang regelmäßig in Ekstase tanzten, ist jetzt eine Großbaustelle. Der Boden im Café-Bereich: abgeschliffen. Die Tonanlage: abgebaut. Das rot-weiße Logo, das über der Eingangstür prangte: abgeschraubt. Kabel hä...