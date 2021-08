Am Mittwoch war es soweit: Nach langer Corona-Durststrecke durften die Nachtschwärmer wieder tanzen. Der Ulmer Club „Frau Berger“ am Ehinger Tor öffnete nach eineinhalb Jahren wieder seine Türen. Am Wochenende ziehen weitere Discos nach.

Es waren gigantische Stunden. So fasst Joe Hochberger di...