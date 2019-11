Seit der Einweihung des Münsterplätzles vor zwei Jahren ist die „Rosebottel“ dort mit einem Stand vertreten. Die Bar aus der Zeitbloomstraße hat auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt selbstgemachte Cocktail-Essenzen im Angebot. Wer den Geschmack direkt probieren möchte, kann verschiedene Heißgetränke bestellen, die mit den Essenzen veredelt wurden.

- 1x1 Gutschein für eine Rosebottel-Essenz

- 1x1 Gutschein im Wert von 10 Euro

Klickt einfach auf den folgenden Link und schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Rosebottel“ an: spielen@swp.de. Unter allen Teilnehmern verlosen wir die Preise.

Das Münsterplätzle zwischen Märchenwald und Delphinbrunnen hat sich auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt zum neuen Hotspot entwickelt. Bis zum Start des beliebten cityStories-Adventskalenders am 1. Dezember, in dem wir den gesamten Markt vorstellen, verlosen wir Gutscheine und Sachpreise der Münsterplätzle-Beschicker. Täglich gibt es neue Preise zu gewinnen, unter swp.de/adventskalender findet ihr immer die neueste Verlosung.

Teilnahmebedingungen und Datenschutz

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel „Rosebottel-Stand“ Laufzeit: 27.11.2019 (11:00 Uhr) - 28.11.2019 (11:00 Uhr).

Diese Promotion (Gewinnspiel) wird ausschließlich von der Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG, Ulm, SÜDWEST PRESSE, durchgeführt, im Folgenden „Gewinnspiel-Veranstalter“ genannt. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Informationen ist ausschließlich der Gewinnspiel-Veranstalter. Die bereitgestellten Informationen werden einzig verwendet, um den Teilnehmern Wettbewerbsnews, -updates und sonstige relevante Informationen gemäß der Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs zur Verfügung zu stellen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Gewinnspiel-Veranstalters, sowie deren Angehörige und Personen unter 16 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Die Teilnahmefrist für das Gewinnspiel läuft während der oben angegebenen Laufzeit.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel muss eine E-Mail an spielen@swp.de geschickt werden, die den vollen Namen und die Adresse der teilnehmenden Person enthält.

Unter allen Einsendungen wird nach dem Ende der oben genannten Laufzeit 1x1 Gutschein für eine Rosebottel-Essenz und 1x1 Gutschein im Wert von 10 Euro für den Rosebottel-Stand verlost.

Die Ermittlung der Gewinner findet nach dem Zufallsprinzip am 27.11.2019 (ab 19:00 Uhr) statt. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt per E-Mail spätestens am 28.11.2019 (12:00 Uhr).

Gewinner, die sich einen Tag nach dem oben genannten Laufzeit-Ende nicht auf eine Gewinnbenachrichtigung hin melden, verlieren ihren Gewinnanspruch und ein neuer Gewinner wird per Los ermittelt. Zudem sind die Teilnehmer für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Kontaktdaten verantwortlich. Sollten die angegebenen Kontaktdaten fehlerhaft und/oder unvollständig sein, ist der Gewinnspiel-Veranstalter nicht verpflichtet, die korrekten Daten ausfindig zu machen. Nachteile aufgrund falscher Angaben gehen zu Lasten des Teilnehmers. Der Gewinnspiel-Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer, welche gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, vom Gewinnspiel auszuschließen. Zusätzlich behält sich der Gewinnspiel-Veranstalter das Recht vor, Änderungen und/oder Ergänzungen des Gewinnspiels und/oder der Teilnahmebedingungen vorzunehmen und/oder das Gewinnspiel ganz abzubrechen.

Der Gewinn wird nur bei ordnungsgemäßer Durchführung des Gewinnspiels vergeben.

Wir nehmen den Schutz eurer Daten ernst. Bitte lest mehr dazu unter www.swp.de/privacy