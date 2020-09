Vor der Krise gab es gute Noten für die Ulmer Einkaufsmeile – als der am sichtbarsten aufsteigende Stern in Deutschland. Da denkt man aus lokaler Sicht aber erstmal an den alten rötlichen Klinkerbelag, der das Sterne-Etikett nicht verdient hat. Auch die meisten Stadträte wollen eine Aufwertun...