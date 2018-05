Bahnhofspassage Diskussion um Treppe: City Marketing startet Umfrage

Ulm / Harald John

Sedelhöfe-Investor DC bleibt beim geplanten Bau einer Treppe für den Ausgang Bahnhofstraße. Das City-Marketing startet Online-Abstimmung über den gewünschten Zugang zur Innenstadt.

In die Auseinandersetzung zwischen dem Ulmer City-Marketing und dem Sedelhöfe-Bauherren DC Developments kommt Bewegung. Allerdings ist ein Kompromiss in der Frage, ob die künftige Passage vom Bahnhof zu den Sedelhöfen eine zusätzliche Rolltreppe Richtung Bahnhofstraße braucht, weiterhin nicht in Sicht. DC-Geschäftsführer Lothar Schubert zeigt sich in einem Schreiben an IHK und City Marketing zwar gesprächsbereit, macht aber gleich deutlich: „Der Bau einer weiteren Rolltreppe kommt für uns nicht in Frage.“

Damit reagiert Schubert auf die Kritik von Michael Klamser, Vorsitzender des Ulmer City Marketings mit seinen 368 Mitgliedern, und von IHK-Hauptgeschäftsführer Otto Sälzle. Beide hatten gegenüber der SÜDWEST PRESSE die geplante Treppe am Ende des „Shortcuts“ Richtung Bahnhof- und Hirschstraße als zu steil kritisiert und als „keine akzeptable Lösung“ bezeichnet. Die vorgesehene Höhe von sechs Metern sei eine Zumutung für Passanten und Kunden.

Die Interessen sind klar verteilt: Während DC den Kundenstrom vom Bahnhof via Passage und Rolltreppe auf den Albert-Einstein-Platz und weiter Richtung Sedelhöfe-Stores leiten möchte, haben manche Innenstadthändler ein Interesse, Kunden via oberere Hirschstraße in die City zu lenken. Dazu sagt Schubert, dass DC nicht hohe Kosten und Risiken auf sich nehme, um den Einstein-Platz als das zentrale Entree der Innenstadt zu schwächen. Mögliche Kosten für eine zusätzliche Rolltreppe lägen im siebenstelligen Bereich. Zudem seien die Planungen so weit fortgeschritten, dass Planänderungen zu Bauverzögerungen führen würden. Allerdings sei DC den Wünschen der Stadt „abermals“ nachgekommen und fächere die Treppe auf. Zudem soll sie mit Motiven aus dem Leben Einsteins dekoriert werden.

Michael Klamser als Vertreter des City Marketings weist darauf hin, dass man in der Planungsphase den Investoren von DC sehr entgegengekommen sei: „Nun erwarten wir im Gegenzug auch Unterstützung beim Einbau der Rolltreppe.“ Um diese Forderung zu unterstützen, steht seit dem Wochenende auf der Homepage der Händler eine Umfrage. „Die Mehrzahl der 40 000 Menschen wird nördlich auf dem Albert-Einstein-Platz ankommen und einen deutlich längeren Weg in Anspruch nehmen als bisher, wenn sie eine Rolltreppe wollen oder darauf angewiesen sind“, heißt es dort. Und darunter kann abgestimmt werden: Die Rolltreppe ist uns wichtig: Ja / Nein. Ein Trend ist noch nicht bekannt.

Kritik, DC verweigere sich dem Handel in der Kommunikation, trat Lothar Schubert im Gespräch mit der SWP entgegen. Mit dem Treffen am 7. März sei das Format eines „Round Table“, also eines runden Tisches, eingeführt worden. Schließlich liege dem Investor sehr viel daran, alle Beteiligten zu hören und zu informieren. Wenn gewünscht, könne er aber auch in einem persönlichen Gespräch informieren, so Schubert.