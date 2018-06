Homo-Rechte Christopher Street Day 2018

Ulm / ck

Von Juni bis August demonstrieren Homosexuelle am Christopher Street Day überall auf der Welt für Gleichberechtigung.

Der Christopher Street Day hat sich als Feiertag von Homosexuellen und Transgendern etabliert. In ausgelassenen Paraden treten sie für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung ein.

Die Wurzeln des Christopher Street Days

Im New York der 60er Jahre ging die Polizei brutal gegen die homosexuelle Gemeinschaft vor. Regelmäßig kam es zu Razzien und Kontrollen von Bars mit entsprechender Zielgruppe. So auch in der Bar „Stonewall“ in der Christopher Street am 28. Juni 1969. Doch dieses mal wehrten sich die Gäste und traten tagelange Aufstände gegen die Polizeiwillkür los. Seit 1970 wird diesem Tag gedacht, seit 1979 auch in Deutschland.

Der Christopher Street Day heute

Inzwischen finden von Juni bis August in vielen deutschen Städten jährlich Paraden statt, ebenfalls in Ulm. Auf diesen wird jedoch nicht nur demonstriert. Auch ausgelassenes Feiern ist heutzutage essentieller Bestandteil. Das genaue Datum am 28. Juni wird nicht zwangsläufig eingehalten.