Für viele Biberacher ist es – neben dem Schützenfest – einer der wichtigsten Termine des Jahres: An Heiligabend findet auf dem Marktplatz in Biberach das so genannte Christkindle ralassa statt.

Dabei handelt es sich um einen fast 200 Jahre alten Brauch, bei dem sich gegen 17 Uhr tausende Biberacher mit ihren Familien, Freunden und Bekannten auf dem Marktplatz treffen, um gemeinsam den „Besuch“ des Christkinds zu erleben – und zu feiern.

Das ist quasi wörtlich zu nehmen. Denn das Christkind schwebt, von Musik begleitet, als Figur aus einem blauen Himmel mit gelben Sternen vom Giebel der Gutermann’schen Häuser herab. Ein geradezu magischer Moment vor der romantischen Kulisse des historischen Marktplatzes, der schön auf das Fest Zuhause einstimmt.

So läuft das Christkindle ralassa in Biberach

Das Prozedere ist jedes Jahr gleich und folgt einem festen Plan:

Zu Beginn, gegen 17 Uhr, verteilen Mitglieder des Hospitalrates vom Hospital zum Heiligen Geist an Kinder rund 6000 Lebkuchen.

Gegen 17.30 Uhr gehen alle Lichter auf dem Platz aus, auch am großen Christbaum und in den umliegenden Häusern und Geschäften – der Platz liegt in nahezu völliger Dunkelheit.

Unter der Leitung von Andreas Winter von der Stadtkapelle, der Kleinen Schützenmusik und Mitgliedern weiterer Kapellen wird das „Biberacher Pastorale“ gespielt. Es folgen die Weihnachtslieder „Vom Himmel hoch“ und „O du fröhliche“.

Mit dem Lied „Stille Nacht“ schwebt das Christkind herunter. Es folgt das Lied „Herbei o ihr Gläubigen“.

Zum Schluss, während sich das Christkind wieder nach oben bewegt, wird eine Strophe des von Justinus Heinrich Knecht komponierten Liedes „Wie können wir Vater der Menschen Dir danken“ gesungen.

Mit Glockengeläut und dem Wiederanzünden der Giebelbeleuchtung an den Häusern endet die feierliche Zeremonie.

Damit alle die Lieder bei der Feier mitsingen können, stellt die Stadt Biberach die passenden Liedtexte zur Verfügung. Die Texte kann man sich als PDF herunterladen.

Christkind Das Biberacher Christkind ist eine Arbeit des Bildhauers Georg Lesehr und stammt aus dem Jahre 1959/60.

© Foto: Stadt Biberach

Der Brauch ist mindestens 200 Jahre alt

Entstanden ist der Brauch zu Heiligabend bereits im Jahr 1820. Damals ließ der Stadt Biberach zufolge der Apotheker Georg Friedrich Stecher in der Kron-Apotheke für arme Kinder erstmals eine beleuchtete Christkindles-Figur an seinem Haus herab. Später, ab 1868, führte der Konditor Ruppert in der Gymnasiumstraße die Tradition fort und verteilte dazu Lebkuchen. Der Nachfolger Rupperts, Konditor Keller, führte den Brauch weiter.

1904 dann übernahm die Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ den Brauch, der anfangs im Hof des Spitals stattfand, dann aber aus Platzgründen von 1960 an auf den Marktplatz verlegt wurde. Es gibt übrigens Hinweise, dass der Brauch schon vor 1820 bestanden hatte.

Das Christkind selbst ist eine Figur, die von einem Rahmen mit Engeln und einem Stern umgeben ist. Das Kunstwerk, welches der Biberacher Bildhauer Georg Lesehr (1906 - 1995) im Jahr 1959 entworfen hat, wiegt rund 40 Kilo.

Marktplatz in Biberach an Heiligabend gesperrt

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird der Marktplatz für die Veranstaltung von 16 Uhr an für den Verkehr komplett gesperrt, das gilt auch für sämtliche Parkplätze.

Der Verkehr wird um den Marktplatz herumgeleitet. Zum Schutz vor Terroranschlägen werden am Marktplatz auf Höhe der Bäckerei Staib und in der Consulentengasse auf Höhe Gebäude Nr. 4 Absperreinrichtungen errichtet.