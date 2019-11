Seit 40 Jahren entkleiden sich die Chippendales aus Las Vegas auf den Bühnen dieser Welt. Geölte Männerkörper und Sixpack lassen das meist weibliche Publikum grölen und kreischen. Bei der Show wird darauf geachtet, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Paul „Bachelor in Paradise“ Janke lässt die Hüllen fallen

Viele kennen ihn noch als den Bachelor mit den roten Rosen in der Hand. Nun zeigt sich Paul Janke mit Fliege und Manschetten und wird nicht nur moderieren, sondern lässt gemeinsam mit den Chippendales die Hüllen fallen. Janke wird in die bei allen Shows der Chippendales dabei sein, so auch am 16. November im Congress Centrum (CCU).

Hier gibt es Karten für die Chippendales

Tickets für die Chippendales gibt es bei den Geschäftsstellen der Südwest Presse, weiteren Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie beim Ticketshop reservix und Eventim.