Soziales Chef von Adveniat am Hochsträß

Ulm / vs

Pater Michael Heinz, der Geschäftsführer des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, kommt am Wochenende aufs Hochsträß. Am Samstag, 3. November, zelebriert der Pater vom Orden der Steyler Missionare den Gottesdienst um 18 Uhr in Einsingen sowie den am Sonntag, 4. November, um 10.30 Uhr in Eggingen. Heinz wird auch predigen und über die Arbeit in Sozialprojekten in Bolivien berichten, unter anderem Einrichtungen für Behinderte und eine Modellfarm. Er zeigt auch einen Film, und es gibt Gelegenheit zum Austausch.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag wird es in Eggingen ein Benefizessen geben zugunsten des Hilfswerks und seiner Jugendbildungsprojekte in der Stadt San Ignacio de Velasco.